Подразделения аэрозольного противодействия ВВО в Забайкалье выполни-ли дистанционную маскировку района сосредоточения войск

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку позиционного района и командного пункта с использованием специальных машин, а также унифицированных дымовых шашек, выполнив дистанционный пуск при помощи радиоэлектронного средства подрыва зарядов - РПЗ-8ХМ.
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