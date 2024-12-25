Губернатор Василий Анохин открыл новый зал художественной гимнастики спортшколы №1

Губернатор: «Также в рамках обновления смоленского учреждения обустроили и хореографический зал» Более 750 ребят и их родителей смогут оценить новый зал художественной гимнастики городской комплексной спортивной школы №1 Смоленска, заявил глава региона Василий Анохин, который сегодня принял участие в церемонии открытия объекта после основательного ремонта.