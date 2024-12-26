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Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

Действующий президент США Джо Байден подверг критике удар ВС России по объектам Украины 25 декабря. «Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — процитировало Байдена издание The Hill.

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