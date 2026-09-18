На Сахалине две женщины поймали тунца весом 285 кг

Две рыбачки на Сахалине поймали тунца весом 285 кг. Трофей оказался рекордным для Дальнего Востока, сообщила одна из участниц рыбалки Вероника Максимова.
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