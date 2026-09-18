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Татар-информ

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На Сахалине две женщины поймали тунца весом 285 кг

На Сахалине две женщины поймали тунца весом 285 кг

Две рыбачки на Сахалине поймали тунца весом 285 кг. Трофей оказался рекордным для Дальнего Востока, сообщила одна из участниц рыбалки Вероника Максимова.

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