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Канада идет в североевропейскую военную структуру: Оттава официально подала заявку на вступление в JEF

Канада идет в североевропейскую военную структуру: Оттава официально подала заявку на вступление в JEF

Канада официально попросилась в Объединенную экспедиционную силу (Joint Expeditionary Force, JEF) — возглавляемое Великобританией военное объединение десяти стран Северной Европы, ориентированное прежде всего на Крайний Север, Северную Атлантику и Балтийский регион.

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