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Кива предположил, что Зеленский и Запад, организуя весеннее наступление на Крым, хотят вынудить Россию применить ядерное оружие

Кива предположил, что Зеленский и Запад, организуя весеннее наступление на Крым, хотят вынудить Россию применить ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский и западные государства, организуя весеннее наступление украинских сил на Крымский полуостров, хотят вынудить Российскую Федерацию применить ее ядерное оружие.

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