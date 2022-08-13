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В Турции обнаружили еще две яхты Романа Абрамовича. Все его суда "в целости и сохранности"

В Турции обнаружили еще две яхты Романа Абрамовича. Все его суда "в целости и сохранности"

У берегов Турции помимо ранее замеченных там яхт Solaris (140 метров) и Eclipse (160 метров) обнаружили еще два судна, которые связывают с Романом Абрамовичем — яхту Halo (55 метров) и судно поддержки Garcon (68 метров).

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