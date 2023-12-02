ФОТО: ЦАРЬГРАД ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО: РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ И ЧЁРНЫЙ ЮМОР ОТ МИХАИЛА ХАЗИНА Экономист Михаил Хазин назвал главное преимущество, которое есть у России, в отличие от других потенциальных мировых лидеров будущего.