Комиссия ЗакСа просит проверить соблюдение режима труда и отдыха после ДТП с автобусом на площади Восстания

Водитель, попавший в аварию, и раньше терял сознание После ДТП с автобусом на Невском проспекте комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга обратилась к санкт-петербургскому транспортному прокурору и в трудовую инспекцию.
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