Комиссия ЗакСа просит проверить соблюдение режима труда и отдыха после ДТП с автобусом на площади Восстания

Водитель, попавший в аварию, и раньше терял сознание После ДТП с автобусом на Невском проспекте комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга обратилась к санкт-петербургскому транспортному прокурору и в трудовую инспекцию.