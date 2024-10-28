НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла
    Полностью согласна. До сих пор не могу понять, как можно лететь в одном самолёте, получать те же услуги по разной цене.В Госдуме предлож...
  • demyr150648
    Это не вклад, Елена Малышева, украинцев! Нет, воевали не буряты, не украинцы, не татары! Воевали , в первую очередь г...Елена Малышева: В...
  • Владимир Моргунов
    А ФИО У "ОБЩЕСТВЕННИКОВ" ЕСТЬ ???? УМА И СОВЕСТИ-ТОЧНО НЕТ !!!!«Чудики»: Милонов...

Комиссия ЗакСа просит проверить соблюдение режима труда и отдыха после ДТП с автобусом на площади Восстания

Комиссия ЗакСа просит проверить соблюдение режима труда и отдыха после ДТП с автобусом на площади Восстания

Водитель, попавший в аварию, и раньше терял сознание После ДТП с автобусом на Невском проспекте комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга обратилась к санкт-петербургскому транспортному прокурору и в трудовую инспекцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх