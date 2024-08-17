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Стало известно, что крайне удивило бойцов ВСУ в Курской области

Стало известно, что крайне удивило бойцов ВСУ в Курской области

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинские солдаты, которым пропаганда рассказывала различные неприглядные вещи о России, в ходе нападения на Курскую область увидели, какая Россия на самом деле.

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