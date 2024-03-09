Пушков дал совет Макрону подумать о последствиях отправки войск Киеву

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует обсудить, какими последствиями может обернуться отправка войск НАТО на Украину, заявил сенатор Алексей Пушков.
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