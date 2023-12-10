Хирург Базаров: ухудшение зрения может быть симптомом нейрофибромы

Ухудшение зрения может указывать на развитие нейрофибромы. Это узлы из нервной ткани, которые часто образуются в средостении, то есть в области между правым и левым плевральными мешками, оно ограничено спереди грудиной с реберными хрящами, сзади — позвоночником.