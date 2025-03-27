Начались продажи нового мотоцикла CFMotor 450CL-C 2025 года: цены и оснащение

Сегодня на российском рынке можно встретить мотоциклы различных китайских производителей. В обозримом будущем не исключено появление новой модели CFMotor 450CL-C 2025 года, которая недавно стала доступна для приобретения в Китае.
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