Зеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина

На пульсе времениОбществоПодписатьсяЗеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина Глава киевского режима выполнил свою пропагандистскую миссию, выступив с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр БабинНу совсем себя пупом Земли почувствовал. Наверное возомнил себя президентом планеты ЗемляОтветить9 час.Владимир семинСовсем заврался фашист! Скоро ему будет не чего давать!Ответить9 час.АлинаРодился ЛОХ придурком и подохнет придурком.Ответить6 час.
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