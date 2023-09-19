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Зеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина

Зеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина

Глава киевского режима выполнил свою пропагандистскую миссию, выступив с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну совсем себя пупом Земли почувствовал. Наверное возомнил себя президентом планеты Земля
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Владимир семин
Совсем заврался фашист! Скоро ему будет не чего давать!
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Алина
Родился  ЛОХ  придурком  и подохнет  придурком.
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6 час.

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