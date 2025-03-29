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«Нельзя сравнивать эпохи». Яннис ответил на слова Леброна о 250 очках в 70-х

Ранее форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал заявление, что «Яннис Адетокумбо набирал бы по 250 очков за игру в 70-х».

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