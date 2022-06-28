От личное мнение

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Сделать этой кобыле пластику на заднице солдатским ремнём.Томская школьница...
  • Николай Егоров
    что же за БАРДАК в нашем КОРОЛЕВСТВЕ !Разорванные короб...
  • W357 Ц753W357
    они давно сдались так что убирайте старое дерьмо за собой«Они боятся распл...

Историк Хомский сообщил о планах радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

Историк Хомский сообщил о планах радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Вашингтон не стал помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, который получал угрозы от киевских радикалов из-за его планов «приступить к выполнению» минских договоренностей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх