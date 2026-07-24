Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

235 подписчиков

Ярмарка тщеславия на украинском хуторе

Ярмарка тщеславия на украинском хуторе

В последние дни на Украине происходит нечто совершенно оригинальное. Чем сильнее горят тамошние военные объекты, чем шумнее в украинских городах, чем хуже дела у ВСУ, тем громче звучат восторженные вопли о тотальной пэрэмоге по всем фронтам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии