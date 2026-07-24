Ярмарка тщеславия на украинском хуторе

В последние дни на Украине происходит нечто совершенно оригинальное. Чем сильнее горят тамошние военные объекты, чем шумнее в украинских городах, чем хуже дела у ВСУ, тем громче звучат восторженные вопли о тотальной пэрэмоге по всем фронтам.
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