Ярмарка тщеславия на украинском хуторе

В последние дни на Украине происходит нечто совершенно оригинальное. Чем сильнее горят тамошние военные объекты, чем шумнее в украинских городах, чем хуже дела у ВСУ, тем громче звучат восторженные вопли о тотальной пэрэмоге по всем фронтам.