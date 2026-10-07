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Аналитик Попов объяснил, как проверить дом перед покупкой вторички

Аналитик Попов объяснил, как проверить дом перед покупкой вторички

При выборе квартиры на вторичном рынке следует оценивать фактическое состояние дома и качество его обслуживания, а не только год постройки.

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