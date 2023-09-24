Военное обозрение

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Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ, призвав к их замене

Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ, призвав к их замене

Структуры безопасности, в которых состоит Армения на сегодняшний день, являются неэффективными. С таким заявлением выступил Никол Пашинян.

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