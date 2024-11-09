Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой ратифицировал президент РФ Владимир Путин, 9 ноября следует из публикации документа на официальном портале правовой информации.
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