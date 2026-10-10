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Регионы России

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Китай запустил 27 спутников связи SatNet на низкую орбиту

Китай запустил 27 спутников связи SatNet на низкую орбиту

Ракета CZ-12 способна выводить не менее 6 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 700 км.

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