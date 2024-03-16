10 неудобных вопросов дилеру VAG – откровения официального представителя Фольксваген Групп

Пропуски зажигания на Октавиях А8 на холодную, допуски масла 502, 504 или 508, бульканье в глушителе на моторах 1,4 TSI, развенчивание крепежа на фазорегуляторах, нужно ли пользоваться промывкой, обновление ПО, DSG – замена масла и не только.