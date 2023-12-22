"Зима" из "Слова пацана" рассказал, чему сериал может научить людей

В нашумевшей драме есть своя мораль, отмечает исполнитель одной из главных ролей Лев Зулькарнаев.В четверг, 21 декабря, зрители увидели последнюю серию скандально известной драмы Жоры Крыжовникова "Слово пацана.
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