Искусственные настоящие люди

Вы не поверите, но они действительно существуют! Девочка Дюймовочка, безрукий теннисист, мальчик с пальчик, человек, пожирающий кирпичи, и другие невероятные личности…Людьми с особенностями сегодня никого не удивить.
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