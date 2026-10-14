🌧 Завтра в Севастополе ожидается сильный ветер, дождь и грозы 15 октября в Севастополе прогнозируется сильный дождь, гроза, а также северо-восточный ветер от 15 до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС по региону.
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