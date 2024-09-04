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В Ленобласти студенты с травматом вымогали деньги у школьниц

В Ленобласти студенты с травматом вымогали деньги у школьниц

В Янино студент с товарищем вымогал деньги у школьниц, угрожая им пневматическим пистолетом.В посёлке Янино-1 в Ленобласти и в Лесополосе неподалёку двое молодых людей преследовали двух девочек 14 и 17 лет.

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