Кимаковский заявил о сокращении количества иностранных наемников в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский 27 марта в интервью «РИА Новости» заявил, что количество иностранных наемников, участвующих в активных боевых действиях в регионе, значительно уменьшилось, они предпочитают оставаться в тылу.