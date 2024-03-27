Кимаковский заявил о сокращении количества иностранных наемников в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский 27 марта в интервью «РИА Новости» заявил, что количество иностранных наемников, участвующих в активных боевых действиях в регионе, значительно уменьшилось, они предпочитают оставаться в тылу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии