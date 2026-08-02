В Британии заявили о смерти «коалиции желающих»

«Коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства. На это указала британская газета The Telegraph По мнению автора статьи, распаду объединения способствует отставка британского премьера Кира Стармера, а также тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок.