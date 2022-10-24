Наш потерянный мир

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Решительно действуя под огнем: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

Решительно действуя под огнем: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

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