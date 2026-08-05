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«Шариатский патруль» и пощёчина детям в электричке обернулась увольнениями и проверкой

«Шариатский патруль» и пощёчина детям в электричке обернулась увольнениями и проверкой

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, вечером 20 июля около станции Бекасово в электропоезде Москва — Малоярославец произошёл конфликт между сотрудницами частного охранного предприятия и несовершеннолетними пассажирками.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Для этих &quot;охранников&quot; нет законов, они им не подчиняются. Они на вокзалах что творят, беспределят в открытую. Полиция не имеет права сумки в открытую вскрывать, граждан личный осмотр делать, этим по**й всё. Сумку открой, вещи достань. Штаны сними, покажи что у тебя звенит там. А всё потому, что это не частное охранное агентство, а подразделение желдорохраны и когда на них идут жалобы РЖД их поддерживает, а не пассажиров.
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