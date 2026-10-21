В Геленджике завершено расследование дела 43-летней местной жительницы, которая, по версии следствия, заняла у троих знакомых более 1,5 млн рублей под предлогом организации морских прогулок, платной рыбалки, экскурсий и оплаты учебы, не намереваясь возвращать средства.
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