У Харькова появилась колонна авто с символикой Z. Не наша. Зачем?

Иван Захава САМОЕ УЖАСНОЕ. что ни какого окружения не будет! Наши мужики через неделю вспомнят про ВОВ, блокаду Ленинграда и пойдут тысячами погибать за харьковских хохлов, освобождая их от фашиков....

F I А это уже на их совести ,как и проблема .... на тему "кто не спрятался я не виноват"...