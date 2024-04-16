Харьков набивают наёмниками. Русские ракеты мешают им распаковывать вещмешки. Горожанам советуют бежать, так как, выбивать врага, по некоторой информации, будут новые отряды штурмовиков.
У Харькова появилась колонна авто с символикой Z. Не наша. Зачем?
Комментарии
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Иван Захава
САМОЕ УЖАСНОЕ. что ни какого окружения не будет! Наши мужики через неделю вспомнят про ВОВ, блокаду Ленинграда и пойдут тысячами погибать за харьковских хохлов, освобождая их от фашиков....
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4 час.
F I
А это уже на их совести ,как и проблема .... на тему "кто не спрятался я не виноват"...
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4 час.
TF
Tatyana Fedotova
Может людей своих поберечь? Бойцов? Лучше отрезать от подачи подкрепления и оружия. Выпускать мирных , сдающихся, и никого не впускать.
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1 час.
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