В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 7 июня

Жителей региона предупреждают о высоком риске пожаров В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю .