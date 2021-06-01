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В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 7 июня

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 7 июня

Жителей региона предупреждают о высоком риске пожаров В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю .

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