Журнал «Профиль»

13 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Герасим
    И что толку? хуже ВАГа по надёжности может быть только китайский ВАГ, есть хорошие кроссоверы по доступным ценам, нап...В Россию привезут...
  • Елена Бреслова
    Молодец Вучич! держится!👍США призвали Серб...
  • Александр Денисов
    А Жужа не обосрется, если нескольким Кинжалам разрешить слетать до Праги? Так, чисто архитектурой полюбоваться?Чехия разрешила н...

Эксперты опровергли выписку штрафов по камерам водителям, выбрасывающим мусор из машин

Эксперты опровергли выписку штрафов по камерам водителям, выбрасывающим мусор из машин

Предположения о том, что после 11 января, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, водители будут в автоматическом режиме по камерам получать штрафы за выброшенный из автомобилей мусор – это «популистская идея».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх