Эксперты опровергли выписку штрафов по камерам водителям, выбрасывающим мусор из машин

Предположения о том, что после 11 января, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, водители будут в автоматическом режиме по камерам получать штрафы за выброшенный из автомобилей мусор – это «популистская идея».
Предположения о том, что после 11 января, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, водители будут в автоматическом режиме по камерам получать штрафы за выброшенный из автомобилей мусор – это «популистская идея».
Свежие комментарии