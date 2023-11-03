Главарь банды блогеров-мигрантов задержан: Пойман в Азербайджане, будет экстрадирован в Россию

В Азербайджане задержан главарь банды мигрантов, нападавшей на жителей Петербурга.Турал Мамедов обнаружен в Азербайджане, куда бежал из Петербурга после того как полиция устроила облаву на мигрантов-хулиганов.
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