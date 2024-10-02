Erl Schweizer

""СВО пора заканчивать": Русские ракеты ударят по главным объектам Киева, но сначала отключат заводы". Россия уже не стала многонациональным государством, Якутия, Бурятия, Чечня и множество других республик уже не в РФ? "Национальный состав ДНР (по данным на 2001 год): Украинцы 2744149, 56,87 %; Русские 1844399, 38,22 %; Греки 97516, 2,01 %; Белорусы 44525 0,92 %; Татары 19161, 0,40 %; Армяне 15734 0,33 %; Евреи 8825 0,18%; Азербайджанцы 8075, 0,17 %; Грузины 7197, 0,15 %;" Россия многонациональное государство, ДНР многонациональная республика. Что делают русские националисты? Под патриотическим прикрытием разрушают Конституцию страны в части равенства наций и народностей РФ. Только что и по каналу Россия 24 ведущий говорит "русская армия" освобождает русских. А украинцев нет? Почему и ведущие телепередач скатились на националистические нотки? Не потому ль, что Царьград купил на ведущих на халявные миллиарды от Российского Союза правообладателей (командовал Н.Михалков, сейчас его сын, очередной блистательнейший Артем Михалков) обложившим производителей электроники узаконенным указом Ельцина в 1998 году рэкетом (тоже вопреки Конституции в части равенства прав всех ста общественных организаций России. Какая основная задача СВО? Искоренение украинского нацизма. Какая задача Царьграда? Укрепление русского национализма. Как влияет Царьград на укрепление межнационального согласия? Крайне отрицательно. Что предпринимает власть в этом плане? Ничего! Ждет, когда где-то лопнет терпение из-за неуважения в СМИ, социальных сетях нерусского населения. Такие элементарные ошибки не простительны никакой власти в России ни в какие времена, поскольку основа РФ - союз равноправных республик, а почему нет республики Русь, это вопрос опять же к националистам с их корявыми устоями и уродливыми, чванливыми вывертами под прикидом благородства и патриотизма. Соседи России берут с России пример и гнобят официально и неофициально уже русских на своих территориях. Законопослушный гражданин обязан быть повсюду равноправным, ни одна свинья за него не имеет права решать, кто он по национальности. Русские ракеты ... , так почему же не российские?