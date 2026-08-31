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Контрафронт

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Нигерия: два человека были убиты, в том числе председатель Всепрогрессивного конгресса (APC) округа...

Нигерия: два человека были убиты, в том числе председатель Всепрогрессивного конгресса (APC) округа Рантан в округе местного самоуправления Бебеджи (LGA) штата Кано, и еще один человек был ранен в результате нападения бандитов в Рантане, LGA Бебеджи, штат Сокото, в ночь с 29 на 30 августа.

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