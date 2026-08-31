Нигерия: два человека были убиты, в том числе председатель Всепрогрессивного конгресса (APC) округа Рантан в округе местного самоуправления Бебеджи (LGA) штата Кано, и еще один человек был ранен в результате нападения бандитов в Рантане, LGA Бебеджи, штат Сокото, в ночь с 29 на 30 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым