Сальвадор продвигается вперед с помощью финансирования токенизированных активов

В глобальном финансовом ландшафте наблюдается значительный рост токенизации реальных активов (RWA), при этом общая заблокированная стоимость (TVL) в этих протоколах достигла 8 миллиардов долларов по состоянию на конец апреля.
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