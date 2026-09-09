Антон Кобяков: Украина выживет только как часть Русского мира Светлана Гомзикова На фото: советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) Материал комментируют: Игорь Шишкин Украина исторически была и будет частью Русского мира, а Киев — «матерью» русских городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Я работал при Соц...
- Я работал при Соц...
- АП «Зеркалка» будет ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым