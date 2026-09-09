БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Москва даёт незалежной шанс на спасение

Москва даёт незалежной шанс на спасение

Антон Кобяков: Украина выживет только как часть Русского мира Светлана Гомзикова На фото: советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) Материал комментируют: Игорь Шишкин Украина исторически была и будет частью Русского мира, а Киев — «матерью» русских городов.

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