Анна Пересильд призналась в сомнениях после столкновения с хейтом

21 июля стало известно, что Анна поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. Несмотря на возникшие слухи о предвзятости при отборе, куратор курса официально опроверг их, подчеркнув, что абитуриенты проходили вступительные испытания на равных условиях.
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