Анна Пересильд призналась в сомнениях после столкновения с хейтом

21 июля стало известно, что Анна поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. Несмотря на возникшие слухи о предвзятости при отборе, куратор курса официально опроверг их, подчеркнув, что абитуриенты проходили вступительные испытания на равных условиях.