Захарова указала на контраст между парадом в Москве и сборищем во Львове

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытку Украины перебить эффект от грандиозного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне при помощи сборища европейских министров во Львове.
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