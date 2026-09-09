В Ростовском зоопарке умерли медведь Андрюша и лев Цезарь

Ростовский зоопарк понес двойную утрату: не стало бурого медведя Андрюши и африканского льва Цезаря. О смерти обоих животных учреждение рассказало в своих социальных сетях 9 сентября.
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