Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 13 марта с 13.00 до 14.00 и с 16-00 до 17-00 по следующим адресам ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 13 марта с 13.00 до 14.00 и с 16-00 до 17-00 по следующим адресам ул.