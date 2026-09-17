«Азиатские призраки» на СВО предпочитали гранату украинскому плену

Эта тема до определённого времени была у нас табуирована, да и сейчас присутствие северокорейских солдат в рядах российской группировки, участвующей в СВО, не слишком-то афишируется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Times of Indi...
- Bloomberg: Индия ...
- Тропический проры...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым