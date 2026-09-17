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«Азиатские призраки» на СВО предпочитали гранату украинскому плену

«Азиатские призраки» на СВО предпочитали гранату украинскому плену

Эта тема до определённого времени была у нас табуирована, да и сейчас присутствие северокорейских солдат в рядах российской группировки, участвующей в СВО, не слишком-то афишируется.

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