🇰🇿 Astana Think Tank Forum: повестка и основные тезисы На этой неделе в Астане прошел первый Astana Think Tank Forum 2024.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇰🇿 Astana Think Tank Forum: повестка и основные тезисы На этой неделе в Астане прошел первый Astana Think Tank Forum 2024.
Свежие комментарии