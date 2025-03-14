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Царьград

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Звезду "Каменской" Яковлеву срочно госпитализировали в Москве - источник

Звезду "Каменской" Яковлеву срочно госпитализировали в Москве - источник

Народная артистка Елена Яковлева экстренно госпитализирована в столице с болями в животе.Звезду "Интердевочки" и "Каменской" Елену Яковлеву увезли в больницу, сообщает тг-канал SHOT.

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