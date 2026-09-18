Степашин предложил снижать ставку по льготной ипотеке при расширении семьи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Программу семейной ипотеки можно было бы модернизировать, предусмотрев снижение ставки до 2-3% годовых при рождении второго или третьего ребенка.
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