Президент Франции не исключил отправку западных войск на Украину

АндрейБорков

Да, Моня, ты и правда идиот! У тебя с мозгами, видимо, большие проблемы. Каким образом ты, лягушатник хренов, собрался "нанести России поражение"? Если даже вы гейропеские геи все соберетесь до кучи и попрете на Россию, то долго переть вам, пидорам, не придется. Твои Париж и Марсель, с Лионом и Орлеаном очень быстро превратятся в радиоактивные руины. Ты этого хочешь? Если ДА, то ты именно тот, кем я тебя назвал выше.