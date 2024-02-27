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Президент Франции не исключил отправку западных войск на Украину

Президент Франции не исключил отправку западных войск на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи глав европейских стран в Париже объявил о формировании новой коалиции по передаче Киеву ракет и боеприпасов большой дальности.

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Комментарии
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АндрейБорков
Да, Моня, ты и правда идиот! У тебя с мозгами, видимо, большие проблемы. Каким образом ты, лягушатник хренов, собрался &quot;нанести России поражение&quot;? Если даже вы гейропеские геи все соберетесь до кучи и попрете на Россию, то долго переть вам, пидорам, не придется. Твои Париж и Марсель, с Лионом и Орлеаном очень быстро превратятся в радиоактивные руины. Ты этого хочешь? Если ДА, то ты именно тот, кем я тебя назвал выше.
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