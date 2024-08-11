Начало ознаменовалось торжественным подъемом государственного флага Российской Федерации и знамени Всевеликого войска Донского.
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Начало ознаменовалось торжественным подъемом государственного флага Российской Федерации и знамени Всевеликого войска Донского.