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Ивлеева породнилась с Михалковым, Харламов закатил пышное торжество, а Мельникова просто расписалась: свадьбы 2024

Ивлеева породнилась с Михалковым, Харламов закатил пышное торжество, а Мельникова просто расписалась: свадьбы 2024

Минувший 2024-й был объявлен Годом семьи. Мы решили вспомнить, кто из звезд сыграл пышные свадьбы, а кто ограничился скромной росписью.

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